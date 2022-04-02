Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör, Gürkan Demir
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 16, Gizem Uca 20, Ferda Yıldız 22, Gonca Karataş 2, Macaulay 26, Daci 2, Merve Arı 5, Duygu Özen 2, İrem Sözen
Çankaya Üniversitesi: White 36, Dikaioulaku 7, Derin Yaya 13, Prince 23, İnci Güçlü 7, Özge Kavurmacıoğlu 3, Melike Tuğba Oral, Ecem Kazar
1. Periyot: 23-28
Devre: 50-41
3. Periyot: 60-54
Beş faulle çıkanlar: 34.20 Macaulay (Bursa Büyükşehir Belediyespor), 37.55 Melike Tuğba Oral, 38.30 Prince, 39.36 Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 95-89 mağlup etti.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off'u garantiledi.
Kaynak: AA
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