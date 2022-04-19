Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.04.2022 16:08
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Alper Özgök, Seda Esen, Samet BinerBursa Büyükşehir Belediyespor: Duygu Özen 2, Merve Arı 8, Ferda Yıldız 6, Gonca Karataş 7, Macaulay 19, Gizem Mürüvet Uca 6, Daci 4, İrem Sözen 1, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak, Tuğçe TurusÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi:...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Alper Özgök, Seda Esen, Samet Biner

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Duygu Özen 2, Merve Arı 8, Ferda Yıldız 6, Gonca Karataş 7, Macaulay 19, Gizem Mürüvet Uca 6, Daci 4, İrem Sözen 1, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak, Tuğçe Turus

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Zellous 18, Baric 8, Fagbenle 21, Esra Ural Topuz, Sinem Ataş 16, Feride Şevval Akalan 8, Fatmanur Karakaş 2, Yeliz Doğan

1. Periyot: 19-13

Devre: 33-30

3. Periyot: 42-54

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve normal sezonun son haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 73-53 mağlup etti.

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Mersin Yenişehir, Gonca Karataş, Alper Özgök, Merve Arı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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