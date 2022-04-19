Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Naim Süleymanoğlu
Hakemler: Alper Özgök, Seda Esen, Samet Biner
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Duygu Özen 2, Merve Arı 8, Ferda Yıldız 6, Gonca Karataş 7, Macaulay 19, Gizem Mürüvet Uca 6, Daci 4, İrem Sözen 1, İlemnur Akengin, Sudenur Bayrak, Tuğçe Turus
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Zellous 18, Baric 8, Fagbenle 21, Esra Ural Topuz, Sinem Ataş 16, Feride Şevval Akalan 8, Fatmanur Karakaş 2, Yeliz Doğan
1. Periyot: 19-13
Devre: 33-30
3. Periyot: 42-54
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. ve normal sezonun son haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 73-53 mağlup etti.
Kaynak: AA
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