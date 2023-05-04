Herkes Barcelona'ya dönmesini beklerken, Messi'den bir transfer çalımı! Ronaldo'ya rakip olacak

Sezon sonunda Paris Saint-Germain ile sözleşmesi bitecek olan Lionel Messi, Fransa'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Barcelona'ya gitmesi beklenen Arjantinli yıldız, sürpriz bir imza atabilir.

HERKESİ TERK KÖŞE YAPABİLİR

Suudi Arabistan'a kulüpten izinsiz gittiği için PSG'de 2 hafta kadro dışı bırakılan Lionel Messi, ipleri kopardı. Adı sık sık Barcelona ile anılan Arjantinli yıldız, herkesi ters köşe yaparak Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.

400 MİLYON DOLARI GÖZDEN ÇIKARDILAR

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Hilal, Messi'ye talip oldu. Suudi Arabistan ekibi bu transfer için 400 milyon doları gözden çıkarmış durumda. Arjantinli yıldız teklifi kabul etmesi durumunda, dünyanın en çok kazanan futbolcusu olacak. Futbolseverler, Messi'nin Suudi Arabistan'da oynaması ihtimali karşısında oldukça sinirlendi. Ronaldo'yu örnek gösteren hayranları, Arjantinli yıldıza kariyerine Avrupa'da devam etmesi gerektiği çağrısında bulundu.