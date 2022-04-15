Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Hikmet Karaman-Bülent Korkmaz - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, "Taraftarın beklentisi büyük, bu beklentiye kupa ile cevap vermek istiyoruz." dedi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, rakipleri için "olmak ya da olmamak", kendileri için ise salı günü oynayacakları kupa maçı öncesinde önemli bir mücadeleye çıktıklarını söyledi.

Bu karşılaşmaya çıkarken aslında iki maça birden odaklandıklarını belirten Karaman, "İyi başladı maç. 90 dakikayı seyrettiğimizde hatalı bir gol yedik ama sonradan bunu çıkarmasını bildik. Galip de gelebilirdik. Maçla ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum, çünkü rakibimizin durumu ortada. Bu gibi durumlarda fazla bir şey konuşulmaz, öyle düşünüyorum. Allah herkese kolaylık versin, kolay değil bu işler." diye konuştu.

Alınan 1 puanın çok değerli olduğunu ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"Kaybetmemek gerekiyor. Bütün odaklanmamız gereken kupa. Dört şehir bu heyecanı yaşıyor. Ligin bitimine az bir zaman kala şehre bu heyecanı yaşatmak, bu heyecanı finale taşımak istiyoruz. Kolay değil, aslında 5-6 haftadır tüm kafamız orada da söyleyemiyoruz bunu. Bir de maçları kaybettik. Kaybettiğiniz zaman iş başka yere gidiyor. Taraftarın beklentisi büyük, bu beklentiye kupa ile cevap vermek istiyoruz. Oyuncularımızı salı gününe kadar toparlamak, en iyi 11 ile çıkıp, iyi bir skorla dönmek istiyoruz."

Çaykur Rizespor cephesi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, kazanmaları gereken bir maçta kazanmaya çok yaklaştıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

İyi mücadele ettiklerini ve belki de sezonun başından beri bir deplasmanda bu kadar iyi bir oyun ve iyi bir mücadele olduğunu dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu:

"Her zaman oyunculara da söylüyorum. Birebir savunmayı iyi yapmazsanız rakip affetmiyor. Yine böyle oldu. Berabere devam ederken demoralize olmadık. Yine pozisyon bulduk. Maalesef çizgiden çıkarılan bir top vardı. Bazen futbolda top sizden yana olmuyor. Oyundan ve mücadeleden memnunum. Yola devam ediyoruz. Ligin boyu kısaldı ama her maçı almak için gayret göstereceğiz."