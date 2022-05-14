Hikmet Karaman: "Final için bütünleşmemiz gerekiyor" - Son Dakika
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Hikmet Karaman: "Final için bütünleşmemiz gerekiyor"

14.05.2022 22:21
Hikmet Karaman: "Final için bütünleşmemiz gerekiyor"

- Hikmet Karaman: "Final için bütünleşmemiz gerekiyor" Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: "Ligde evimizde oynadığımız son maçı 3 puanla kapattığımız için mutluyuz" Spor Toto Süper Lig'in 37.

- Hikmet Karaman: "Final için bütünleşmemiz gerekiyor"

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:

"Ligde evimizde oynadığımız son maçı 3 puanla kapattığımız için mutluyuz"

KAYSERİ - Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Kayserispor'da gözler Türkiye Kupası Finaline çevrildi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Buralara kadar gelmek ve kupa finalini de oynayıp şehrimize bir kez daha mutluluğu tattırmak istiyoruz. Bunun için de şehir olarak bütünleşmemiz gerekiyor" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Hikmet Karaman, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını kaydederek, "Ligdeki son evimizde oynadığımız maçı 3 puanla kapattığımız için mutluyuz. Tabi bir maç daha var, onu deplasmanda oynayacağız. Bugünkü maçta daha farklı altyapıdan gelen oyuncularla oynamayı çok isterdim. Fakat önümüzde bir final maçı var. Bu final maçındaki süreç çok önemli. Hem kupayı düşünüyoruz hem bazı oyuncularımızı dinlendirerek diğer oyuncularımızın maç pratiğini kondisyonunu geliştirerek bir kadro oluşturuyoruz. Bugün de genç oyuncularımız görev aldı" şeklinde konuştu.

"Şehrimize mutluluğu tattırmak istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile karşılaşacaklarını ve Kayseri'ye bir kez daha mutluluğu tattırmak istediklerini dile getiren Karaman, "Kupa maçı için oyuncularımızla iletişim halindeyiz. Bir maç daha var, rakibimizi seyredeceğiz. Oyuncularımıza, taraftarımıza, Berna Başkanıma teşekkür ederim. Buralara kadar gelmek ve kupa finalini de oynayıp şehrimize bir kez daha mutluluğu tattırmak istiyoruz. Bunun için de şehir olarak bütünleşmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Hikmet Karaman: Final için bütünleşmemiz gerekiyor
Hikmet Karaman: Final için bütünleşmemiz gerekiyor
Hikmet Karaman: Final için bütünleşmemiz gerekiyor

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hikmet Karaman: 'Final için bütünleşmemiz gerekiyor' - Son Dakika


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