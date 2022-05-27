Hikmet Karaman: "Önemli zamanlarda futbolcular basit hatalar yapabiliyor" - Son Dakika
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Hikmet Karaman: "Önemli zamanlarda futbolcular basit hatalar yapabiliyor"

27.05.2022 00:37

- Hikmet Karaman: "Önemli zamanlarda futbolcular basit hatalar yapabiliyor" Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yedikleri son golde taçtan yapılan hatadan dolayı gol yediklerini, futbolcuların bazı zamanlar böyle hatalar yapabildiklerini ifade etti.

- Hikmet Karaman: "Önemli zamanlarda futbolcular basit hatalar yapabiliyor"

İSTANBUL - Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, yedikleri son golde taçtan yapılan hatadan dolayı gol yediklerini, futbolcuların bazı zamanlar böyle hatalar yapabildiklerini ifade etti. Karaman ayrıca bazı anlarda daha dikkatli olsalar oyunun başka noktalara gideceğini de sözlerine ekledi.

Türkiye Kupası Final mücadelesinde Sivasspor'a 3-2 kaybeden Kayserispor'da maçın ardından Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üzgün olduklarını ifade eden Karaman, "Özellikle oyunun son bölümünde 2-2'den sonra oyunun motivasyonunu yakalayan takım biziz. Fakat o kadar çok basit bir gol yedik ki taç atışında, iki adım daha dikkatli olsak farklı olacak. Bazen böyle önemli zamanlarda basit hatalar yapabiliyor futbolcular. 2-2'yi yakalamışsın, çok önemli. Motivasyon ve taraftar etkisi. Oyunun temposu bize geçmiş, dikkatli olsak başka yere gidecek. Penaltı ile elensen farklı, böyle gol yersen ve elenirsen farklı. İlk yarı 2-0 yapıp içeri girebilirdik. 1-1'den sonra net bir pozisyon daha kaçtı. Sivasspor'u tebrik ediyoruz. Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Hikmet Karaman: Önemli zamanlarda futbolcular basit hatalar yapabiliyor
Hikmet Karaman: Önemli zamanlarda futbolcular basit hatalar yapabiliyor
Hikmet Karaman: Önemli zamanlarda futbolcular basit hatalar yapabiliyor
Hikmet Karaman: Önemli zamanlarda futbolcular basit hatalar yapabiliyor

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hikmet Karaman: 'Önemli zamanlarda futbolcular basit hatalar yapabiliyor' - Son Dakika


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