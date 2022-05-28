Hip-Hop Türkiye Şampiyonası Bodrum'da başladı - Son Dakika
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Hip-Hop Türkiye Şampiyonası Bodrum'da başladı

28.05.2022 22:23
Hip-Hop Türkiye Şampiyonası Bodrum'da başladı

Hip-Hop Türkiye şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Hip-Hop Türkiye şampiyonası, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) tarafından düzenlenen "Hip-Hop 1v1 Battle Türkiye Şampiyonası" Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Bodrum Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

TDSF Başkanı Tolga Han Çinkitaş, yarışmaları izlemeye gelen Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan'a dansa katkılarından dolayı teşekkür plaketi sundu.

Baykan, ailelerden çocuklarını desteklemeye devam etmelerini isterken dereceye giren sporculara Avrupa Şampiyonaları'nda başarı diledi.

Beş ayrı yaş grubunda birebir eleme formatında (battle) yapılan yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Bodrum Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk ile TDSF Başkanı Tolga Han Çinkitaş tarafından verildi.

Breaking Milli Takımı seçilecek

Olimpik branş olarak Paris 2024'te ilk kez yer alacak Breaking'te Türkiye şampiyonası ise yarın GSB Bodrum Spor Salonu'nda yapılacak.

Birebir eleme biçiminde yapılacak müsabaka sonuçlarına göre yeni Breaking Türkiye Milli Takımı seçilecek.

Hip-Hop Türkiye Şampiyonası Bodrum'da başladı
Hip-Hop Türkiye Şampiyonası Bodrum'da başladı
Hip-Hop Türkiye Şampiyonası Bodrum'da başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye, Hip Hop, Bodrum, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hip-Hop Türkiye Şampiyonası Bodrum'da başladı - Son Dakika


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