Hollanda Kupası 10 yıl sonra PSV'nin - Son Dakika
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Hollanda Kupası 10 yıl sonra PSV'nin

17.04.2022 21:15
Hollanda Kupası 10 yıl sonra PSV'nin

Futbolda Hollanda Kupası'nı, Ajax'ı 2-1 mağlup eden PSV kazandı.

Futbolda Hollanda Kupası'nı, Ajax'ı 2-1 mağlup eden PSV kazandı.

Rotterdam kentindeki de Kuip Stadı'nda oynanan finalde, 9 şampiyonluğu bulunan PSV ile geçen yıl da dahil kupayı 20 kez müzesine götüren Ajax karşılaştı.

Ajax, Gravenberch'in 23. dakikada attığı golle öne geçti. Fakat PSV, Gutierrez'in 48 ve Gakpo'nun 50. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

PSV, 2012'den bu yana ilk, tarihindeki 10'uncu Hollanda Kupası şampiyonluğunu elde etti.

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Rotterdam, Hollanda, PSV, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hollanda Kupası 10 yıl sonra PSV'nin - Son Dakika


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