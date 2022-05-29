Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar - Son Dakika
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Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar

29.05.2022 15:07

- Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek için hurda parçalarından yapılan, motorsuz 4 tekerlekli araçlarla şehrin caddelerinde yarıştılar.

- Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar

ARTVİN - Artvin'de geri dönüşüme dikkat çekmek için hurda parçalarından yapılan, motorsuz 4 tekerlekli araçlarla şehrin caddelerinde yarıştılar.

Artvin Off-Road Kulübü, Artvin Valiliği ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından Gravity Raicer (Yer Çekimi Yarışçısı) isimli yarış organizasyonu düzenledi.

Artvin Off-Road Spor Kulübü tarafından geri dönüşüme dikkat çekmek için düzenlenen yer çekim yarışları, renkli görüntülere sahne oldu. Tasarımı tamamen kullanıcılara ait hurda ve atıl malzemelerden yapılan motorsuz, firen sistemi olan dört tekerlekli araçlar; trafiğe kapatılan şehrin caddelerin kıyasıya yarıştılar. Trafik ve sağlık ekipleri eşliğinde hastane kavşağında start alan 5 araç, Valiliğin önüne kadar 900 metrelik mesafede yer çekimine adeta meydan okudu.

Artvin Off-Road Spor Kulübü Başkanı Tolga Şatır, Artvin'de ilk defa Gravity Racer (Yer Çekimi Yarışçısı) diye bir yarış düzenlediklerini söyledi. Şatır, "Farklı tasarım araçlarla ilginç bir yarış. Amacımız geri dönüşüme destek vermek. Kullanılmayan lastik parçalarıyla, teneke parçalarıyla araçlar tasarlandı. Ahşaptan yapılan ve kendini cipe benzeten araçlar var, uçağa benzeyen araçlar var. Hepsi kendine özgü, bireysel düşüncelerle tasarlanan araçlar. Araçların dört tekerlekli olması şartı var. Kask ve dizlikleri zorunlu tuttuk. Motorsuz ve firen sistemi olacak. Şartlarınız bunlar. Yarış, Hastane Kavşağı'ndan, Valilik önüne olan parkurda yapılacak. Yarış esnasında yol trafiğe kapatıldı. Şehrin içinde değişik bir atmosfer planladık" diye konuştu

Yarışlarda bitiş noktasını tamamlayan sürücülere ödülleri verildi.

Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar
Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar
Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar
Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar
Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar
Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar
Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar
Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar
Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar
Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar

YORUMLAR
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Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular Kazada hurdaya dönen araçlardan yara almadan kurtuldular
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hurdalardan yaptıkları araçlarla yarıştılar - Son Dakika


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