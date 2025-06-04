Hürmeriç ve Boru'dan Gümüş Madalya

Milli yüzücü Selin Hürmeriç ile Ayça Boru, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda düet kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarında ay-yıldızlı sporculardan Selin Hürmeriç ile Ayça Boru düet kategorisinde ikincilik başarısı gösterdi.

Milli yüzücü Selin Hürmeriç, organizasyonda solo kategorisinde dün altın madalyanın sahibi olmuştu.