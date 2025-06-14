Hüseyin Altınbaş, Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanlığına Aday Oldu

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Altınbaş, Belediye Kütahyaspor Kulüp Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

İsmi bir süredir Belediye Kütahyaspor ile anılan Hüseyin Altınbaş, Kütahya'ya gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kütahya Valisi Musa Işın ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile görüşen Hüseyin Altınbaş, yaptığı açıklamada, Belediye Kütahyaspor'u daha profesyonel bir anlayışla yönetmeye talip olduklarını ifade etti. Altınbaş, kamuoyuna yönelik yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:

"Kütahya'ya gönül verenler, Kütahyaspor'un profesyonel bir ekip tarafından yönetilmesini mutlaka istiyordur. Bizi isteyen bu şehri, Belediye Kütahyaspor'u daha profesyonel bir şekilde yönetmeye adayız."

Adaylık açıklaması, Kütahyaspor camiası ve şehirdeki sporseverler tarafından büyük ilgiyle karşılanırken Altınbaş'ın ilerleyen günlerde projelerini ve yönetim vizyonunu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

TFF 3. lig takımlarından Belediye Kütahyaspor'un olağanüstü kongresinin 16 Haziran günü gerçekleştirileceği belirtildi. - KÜTAHYA