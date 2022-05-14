Hüseyin Eroğlu: "Aslolan kazanmaktı" - Son Dakika
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Hüseyin Eroğlu: "Aslolan kazanmaktı"

14.05.2022 19:37

- Hüseyin Eroğlu: "Aslolan kazanmaktı" Balıkesirspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kolay gibi görünen bir maçı kazandıklarını ifade ederek, "Üzücü 2 tane penaltı kaçırdık.

- Hüseyin Eroğlu: "Aslolan kazanmaktı"

İZMİR - Balıkesirspor'u mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, kolay gibi görünen bir maçı kazandıklarını ifade ederek, "Üzücü 2 tane penaltı kaçırdık. Aslolan kazanmaktı" şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Balıkesirspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen sezon play-off finali oynadıklarını hatırlatarak, "Bu sezon, bizim için çok anlamlıydı. Lige iyi başlangıç yapamadık. İkinci yarıya 7 mağlubiyetle başladık. Herkesin, 'Altınordu artık düştü' dediği haftalar yaşandı ama her yıl 10, 9 8 maçlık galibiyet serileri yakalıyorduk. Bu sezon da yakalayacağımızı söylüyordum. Bu kimseye inandırıcı gelmiyordu ama oyuncularımla beraber kenetlendik. Onlara güvendik ve bu işi başaracağımızı zaten söylemiştim. Bir galibiyetin bize getirisi çok olacaktı. Menemen maçı ile başlayan ateşimiz şuana kadar geldi" dedi.

Ligde çok zor maçlar kazandıklarını savunan Eroğlu, "Deplasmanda şampiyon olan takımları yendik. Bu maç çok kolay görünebilen bir maçtı ama bu maçların çok zor olduğunu oyuncularıma söyledim. Çok genç ve dinamik bir ekip oldukları için stres yapmamamız gerektiğini oyuncularımı anlattım. İlk yarı rakibe baskımızı hissettiremedik. Gol yedikten sonra da biraz telaş yaptık. İkinci yarı hamle yaptık. Ahmet Dereli, belki fiziksel anlamda hazır değil ama bitiricilik anlamında bize katkı sağlayacağını biliyorduk. Bu değişikliklerle skoru lehimize çevirdik. Rakip, kalemize gelse de gol yemedik. Üzücü 2 tane penaltı kaçırdık. Asıl olan kazanmaktı" diye konuştu.

Hüseyin Eroğlu: Aslolan kazanmaktı
Hüseyin Eroğlu: Aslolan kazanmaktı
Hüseyin Eroğlu: Aslolan kazanmaktı
Hüseyin Eroğlu: Aslolan kazanmaktı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Aslolan kazanmaktı' - Son Dakika


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