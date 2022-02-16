Üye Girişi
Hüseyin Eroğlu: "Bireysel hatalardan maç kaybediyoruz" - Son Dakika

Hüseyin Eroğlu: "Bireysel hatalardan maç kaybediyoruz"

16.02.2022 23:04
Hüseyin Eroğlu: "Bireysel hatalardan maç kaybediyoruz"

Denizlispor maçından puan çıkaramayan Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "İyi oynadığımız bir oyunda kaybetmek bizi üzdü.

Denizlispor maçından puan çıkaramayan Altınordu Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "İyi oynadığımız bir oyunda kaybetmek bizi üzdü. Maçın hakkı da beraberlik diye düşünüyorum. Bireysel hatalardan maç kaybediyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında A. Denizlispor evinde Altınordu'yu ağırladı. Müsabakayı yeşil-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Her 2 takım içinde kritik bir maçtı, kaybetmememiz gereken bir maçtı. Aslında rakibe karşı belki rakibin maçın başında bir baskısı vardı seyirci coşkusuyla beraber ama iyi savunduk. Planımız tuttu aslında rakibi karşılayacağımız alan ve arka alanda yakalayacağımız boş alanları değerlendirmekti. Maçın başında uzun toplarla etkili olmaya çalıştık ama pozisyon vermedik. İlk yarının ortalarına doğru dengeledik. Hatta belki kilit pası, iyi bir pas verseydik golü bulma şansımız vardı, bir türlü onu beceremedik. İkinci yarı taktiksel bir disiplin anlamında savunmada kalmayı, rakibin zaten en büyük gücü duran toplar bunu biliyorum. Faul yapmamamız gereken yerde faul yaptık. Bu da bireysel hatadan kalemizde golü gördük" diye konuştu.

"Maçın hakkı da beraberlik diye düşünüyorum"

Konuşmalarının devamında Eroğlu, "Son haftalarda genelde yani iyi bir reaksiyon veriyoruz oyun anlamında da gerek hücumla, gerek savunma anlamında ama bireysel hatalardan maç kaybediyoruz. Ama bugün takımın verdiği direnç, rakibe belki pozisyon anlamında net bir şey vermedik. Yani alanları iyi kapattık son bölümde belki girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek maçı en azından berabere bitirebilirdik. Üzgünüz, geriye kalan maçlar azalıyor, hemen buradan çıkmamız gerekiyor. Oyunu hem hücum hem de savunma değerlendiremiyoruz ama oyun anlamında direnç anlamında iyi oynadığımız bir oyunda kaybetmek bizi üzdü tabii ki ama toparlanıp, önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. Maçın hakkı da yani beraberlik diye düşünüyorum ama Denizlispor'u tebrik ederim" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
500

Hüseyin Eroğlu, Denizlispor, Altınordu, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Bireysel hatalardan maç kaybediyoruz' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
22:57 Millet İttifakı, 6 partiye ulaşırsa oy oranı nasıl değişecek? Son anketten dengeleri değiştirecek sonuç
22:56 Aslan'ın yeni sportif direktörü belli oldu! Pasquale Sensibile, resmi imza için İstanbul'a geldi
22:21 Tüm Türkiye Sıla için ağlıyor! Her kesimden tepkiler çığ gibi çoğalıyor
22:20 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a elektrik faturası tepkisi: Milletimiz bir kez daha yüzüstü bırakıldı
22:10 Erdoğan'ın açıkladığı elektrik tarifelerinde yeni düzenlemenin ayrıntılarını Binali Yıldırım anlattı: Esnaflar da kapsama alındı
22:09 Ronaldo tüm otoritesini yitiriyor! Takım arkadaşlarının hamlesi çok şaşırttı
22:07 Sigortası yapılmadı, intikamını işyerini yakarak aldı!
21:55 Ekrem İmamoğlu'ndan ''Sıla Şentürk'' isyanı: Artık bir kılınız kımıldasa
21:49 Aydın'da feci olay! Alkolü fazla kaçıran adam kendini bıçakladı
21:28 İnanılmaz maç tüm dünyanın dilinde! Çılgın kaleci imkansızı başardı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 23:13:50. #1.11#
SON DAKİKA: Hüseyin Eroğlu: "Bireysel hatalardan maç kaybediyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement