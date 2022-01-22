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Hüseyin Eroğlu: "Bu skor bize yakışmadı" - Son Dakika

Hüseyin Eroğlu: "Bu skor bize yakışmadı"

22.01.2022 18:36

- Hüseyin Eroğlu: "Bu skor bize yakışmadı" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını söyledi.

- Hüseyin Eroğlu: "Bu skor bize yakışmadı"

İZMİR - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu, konuk ettiği İstanbulspor'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu, "Maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Bu skor bize yakışmadı. Maçın ilk yarısında belli bölümlerde maça ortak olduk ama yaptığımız bireysel hatalarla rakibe çok fazla pozisyon verdik. İlk devrenin 1-0 bitmesi maça ortak olma anlamında önemliydi. İkinci yarıya aslında iyi başladık. İstanbulspor'un biraz da direncini kırdık ama ikinci yediğimiz golden sonra psikolojik olarak oyundan düştük. Teslim olduk. Zaten yaptığımız hatalar ardı ardına geldi ve goller yedik. Üzgünüz, toparlanmamız gerekiyor. Maç kaybedilebilir ama böyle kaybetmek yakışmadı bize. Milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirip bu maçları telefi etmek zorundayız" dedi.

Hüseyin Eroğlu: Bu skor bize yakışmadı
Hüseyin Eroğlu: Bu skor bize yakışmadı
Hüseyin Eroğlu: Bu skor bize yakışmadı

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Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Bu skor bize yakışmadı' - Son Dakika Spor


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