İbrahim Üzülmez: "Play-Off için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" - Son Dakika
Üye Girişi

İbrahim Üzülmez: "Play-Off için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor"

14.05.2022 18:46
İbrahim Üzülmez: "Play-Off için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor"

Kocaelispor karşısında 2-1 kazanan Eyüpspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez maçın ardından konuştu.

Kocaelispor karşısında 2-1 kazanan Eyüpspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez maçın ardından konuştu. Play-Off için kendilerini daha da geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Üzülmez, küme düşen Kocaelispor için de "Ben Kocaeli çocuğuyum ama orda değer görmedim" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor'u sahasında 2-1 mağlup ederek 1. Lig'i Play-Off hattında bitirmeyi garantileyen Eyüpspor'da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takım için de önemli bir maç olduğunu söyleyen Üzülmez, "3 günlük süre içinde Kocaelispor'u analiz etmeye çalıştık. Bizim için de önemli bir maçtı. Hızlı hücumda lehimize pozisyonlar olacağını düşünmüştük. Oğulcan'la, Cenk Ahmet'le ilk bölümde yakaladığımız pozisyonlar yakaladık ve 2 gol bulduk. İkinci yarıda riskleri göze alan bir rakip vardı. Bizde de fiziksel anlamda problemler oldu ve rakibe pozisyonlar verdik. Kaliteli oyuncularımız var. Hücumda önemli oyunculara sahibiz. Ama ikinci yarıdaki düşüşü de irdelememiz gerekiyor. Buradaki tempoyu ve pas trafiğini arttırmamız gerekiyor. Kocaelispor can havliyle oynadı. Onlar için de sıkıntılı bir durum ve bu haftalar sıkıntılı haftalar. Ben de Play-Off'a kaldığımı için mutluyum. Eksiklerimizi tamamlayıp, Play-Off 'a hazırlanacağız. Biraz daha kendimizi iyileştirmemiz gerekiyor. Bugün önemli bir galibiyetti ve bu düşünceyle ilerlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kocaeli çocuğuyum ama Kocaeli'de değer görmedim"

Küme düşen Kocaelispor'un durumuna çok üzüldüğünü de sözlerine ekleyen İbrahim Üzülmez, "Benim yeğenlerim var, yeğenlerimin de Kocaeli'de üzüntülerini biliyorum. Ben İzmit çocuğuyum, İstanbul'da kazandıklarımızı Kocaeli'de yatırım olarak kullandık ama orada değer görmedik. Kocaeli'de 4 kez hoca değişti, bir kez bile yüzümüze bakmadılar. Telefon da bekledik. Büyükler nasıl düşünce içindeydi bilmiyorum. Sakaryaspor'da ve başka takımlarda herkes kendi çocuğuna sahip çıkar ama Kocaeli'de bu olmadı. Ben iyi bir Kocaeliliyim. Bu devam ettikçe biz de duygusallaşacağız. En azından bir telefon açıp da bizim de görüşlerimizi alabilirlerdi. Ama onlar daha iyi biliyorlardır. Futbolculuk döneminde de hiç değer görmedik. Aynı düşünceler içinde şu anda da görmedik. Benim yardımcım da Kocaelili. Yaptıkları yanlışları da dile getirmeye çalıştık ama bilmiyorum, belki onlar daha tecrübelidir, daha iyi biliyordur" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar

İbrahim Üzülmez, Eyüpspor, Play Off, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: 'Play-Off için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor' - Son Dakika


Son Dakika
18:26 Bursaspor ve Kocaelispor, 1. Lig'e veda etti! İşte play-off biletini alan ve küme düşen takımlar
18:03 Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı
17:49 Kocaeli'deki devlet hastanesinde çalışanlar yemekhanede çıkan yemeklerden zehirlendi! İnceleme başlatıldı
17:43 12 bin TL'lik cep telefonunun indirime girdiğini duyan geceden nöbet tutmaya başladı! Kapıların açılmasıyla mağazada izdiham yaşandı
17:33 Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Demir yığınına dönen otomobilde anne öldü, baba ve oğlu ağır yaralı
17:27 Kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başladı! "MasterChef'te yeni sezonda Mehmet Yalçınkaya-Arda Türkmen değişimi yaşanacak"
17:19 NBA'de Celtic-Milwauke maçı sonrası silahlı saldırı yaşandı: Çıkan olayda 3 kişi yaralandı
17:13 Isparta'da etkili olan hortum panik yarattı! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
16:59 Öğrencilere annelerine götürmeleri için hediye gül verildi, içinden dantelli iç çamaşırı çıktı! Ortalık ayağa kalktı
16:32 Taraftarlar hayran kaldı! Şampiyon Trabzonspor, kupa törenine özel formayla çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 18:52:31. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Üzülmez: "Play-Off için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement