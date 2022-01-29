Üye Girişi
İçel İdmanyurdu: 1-2 - Son Dakika

İçel İdmanyurdu: 1-2

29.01.2022 15:19
İçel İdmanyurdu: 1-2

STAT: İlçeHAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx), Atakan Tutan (xx)FETHİYESPOR: Enes (x) - Erdinç (x), Soner (x) (Dk. 86 İbrahim), Özgür (xx), Onur Öztonga (x) (Dk. 86 Onur Taha), Kadir (xx), Serdar Ümit (xx), Talha (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xx), Atakan Tutan (xx)

FETHİYESPOR: Enes (x) - Erdinç (x), Soner (x) (Dk. 86 İbrahim), Özgür (xx), Onur Öztonga (x) (Dk. 86 Onur Taha), Kadir (xx), Serdar Ümit (xx), Talha (x) (Dk. 77 Burak), Nurettin (x), Cihad (x), Ali Han (xx)İÇEL İDMANYURDU: Sertaç (xxx) - Gökcan (xx) (Dk. 84 Özkan), Burak (xxx), Erhan (xxx), Aslan (xxx), Raşit (xxx) (Dk. 53 Berkay x), Nurettin (xx) (Dk. 64 Ömer x), Batuhan (xx) (Dk. 53 Furkan xx), Hakan (xxx) (Dk. 83 Nezir), Ömer (xxx), Murat Can (xx)GOLLER: Dk. 23 Raşit, Dk. 79 Furkan (İçel İdmanyurdu) - Dk. 45 Ali Han (Fethiyespor)SARI KARTLAR: Onur, Özgür, Ali Han, Erdinç (Fethiyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Fethiyespor bu sezon evinde ilk kez mağlubiyet yüzü gördü. Geçen hafta Esenler Erokspor'a deplasmanda yenilen Ege ekibi, konuk ettiği İçel İdmanyurdu'na da sahasında 2-1 kaybederek üst üste 2'nci yenilgisini aldı.

İçel İdmanyurdu 23'üncü dakikada Raşit'in golüyle öne geçti: 0-1. Fethiyespor, 45'inci dakikada Ali Han'ın golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. İçel İdmanyurdu, 79'uncu dakikada Furkan'ın golüyle 2-1'i buldu ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Fethiyespor bu skorun ardından 46 puanda kaldı.  İçel İdmanyurdu ise 36 puana yükseldi.


- Fethiye
YORUMLAR
500

İbrahim Özgür, Fethiyespor, Oğuz Yılmaz, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İçel İdmanyurdu: 1-2 - Son Dakika Spor


3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı 3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı         
15:14
Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet         
15:10
Cumhurbaşkanı'nın Giresun programında vatandaş otobüse çıkarak yardım istedi Cumhurbaşkanı'nın Giresun programında vatandaş otobüse çıkarak yardım istedi         
15:04
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi Öğretmenden, öğrencilerine 20 dolarla hayat boyu unutamayacakları ders! Tüm sınıf pür dikkat izledi         
10:07
Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili? Abdulhamit Gül'ün istifasını hızlandıran süreç, İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle mi ilgili?         
10:05
Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi Ünlü modacı Deniz Marşan, 10 günlük sevgilisiyle evlendi         
08:41
Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı Son Dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül istifa etti, yerine Bekir Bozdağ atandı         
08:05
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı         
16:21

Son Dakika Haberleri
15:13 3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı
15:12 Yer Erzurum! Genç kadın eşini kalbinden bıçakladı!
15:10 Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet
15:04 Galatasaray mı Beşiktaş mı? Gomis rengini belli etti
15:03 Cumhurbaşkanı'nın Giresun programında vatandaş otobüse çıkarak yardım istedi
14:44 Galatasaray'da Muslera'nın yeri sonunda doldu! Yeni kaleci Bürki yarın geliyor
14:43 Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti! Parka gömmek isterken yakalandı
14:34 Serdar Ortaç defalarca babalığın sınırından dönmüş: Hep kürtaj oldular
14:26 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Yeni Bakan Bozdağ'dan ilk mesaj: Rehberimiz hukuk olacak
14:20 Siverek'te iki aile arasında dün başlayan kavga bugün de sürdü! Dün 2 kişi ölmüştü, bugün 25 kişi yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 15:25:17. #1.13#
SON DAKİKA: İçel İdmanyurdu: 1-2 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement