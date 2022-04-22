İlayda Uçak, Kuzeyboru'da - Son Dakika
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İlayda Uçak, Kuzeyboru'da

22.04.2022 10:38
İlayda Uçak, Kuzeyboru'da

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, VakıfBank forması giyen 20 yaşındaki İlayda Uçak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, VakıfBank forması giyen 20 yaşındaki İlayda Uçak ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sultanlar Ligi'nde sezonun tamamlanmasının ardından Kuzeyboru, yeni sezon için çalışmalara başladı. Kuzeyboru, 1.88 boyundaki orta oyuncu İlayda Uçak ile 1 yıllığına anlaştı. Uçak, kariyerinde VakıfBank, Yeşilyurt ve PTT formaları giyerken, U20 Avrupa şampiyonluğu ve Challenge Cup şampiyonluğu elde etti.


İlayda Uçak, Kuzeyboru'da
İlayda Uçak, Kuzeyboru'da
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Uçak, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İlayda Uçak, Kuzeyboru'da - Son Dakika


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