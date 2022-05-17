İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, başladı - Son Dakika
Üye Girişi

İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, başladı

17.05.2022 17:17

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce dördüncüsü düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, Antalya'da başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğünce dördüncüsü düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, Antalya'da başladı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan Türkiye finali, Akdeniz Üniversitesinin spor sahalarında gerçekleştiriliyor. Turnuvaya, 24 ilden 71 kız ve 80 erkek öğrenci katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, turnuvanın açılışında yaptığı konuşmada, özel bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sporculara turnuvada başarılar dileyen Gürhan, "Ata sporumuz olan geleneksel Türk okçuluğunu sürdüren gençlerimizi burada ağırlamaktan, kuracakları dostluk ve kardeşlik ortamına vesile olmaktan çok mutluyuz. Umarım bu ata sporumuzu gelecek kuşaklara aktarmak ve sizler için emek veren antrenörlerinizin yoğun emeğini, başarısını büyüterek gelecek kuşaklara teslim etmek sizlere nasip olur." diye konuştu.

Gürhan, geleneksel sporlara ilginin çığ gibi büyüyerek devam etmesini diledi.

Turnuva, yarın sona erecek.

İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, başladı
İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, başladı
İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, başladı
İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, başladı

YORUMLAR
500
Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası gerçekleştirildi Kahramankazan'da üniversiteler arası karting turnuvası gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement