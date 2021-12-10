Indiana Pacers'ta başantrenör Rick Carlisle Kovid-19'a yakalandı

Birkaç maç takımın başında yer alamayacağı ifade edilen Carlisle'ın yerine yardımcı antrenör Lloyd Pierce'ın görev yapacağı kaydedildi.

Pacers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Carlisle'ın Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve karantinaya girdiği belirtildi.

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