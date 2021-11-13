Üye Girişi
ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

13.11.2021 20:33
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Musa Kazım ÇetinDarüşşafaka: Caupain 23, Doğuş Özdemiroğlu 16, Ragıp Berke Ata 4, Boothe 5, Pineiro 5, Olaseni 8, Sinan Güler 2, McCullough 5, Selim ŞavBahçeşehir Koleji: Jones 7, Smith 16, Hall 4, Bentil 6, Oğuz Savaş 6,...

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Musa Kazım Çetin

Darüşşafaka: Caupain 23, Doğuş Özdemiroğlu 16, Ragıp Berke Ata 4, Boothe 5, Pineiro 5, Olaseni 8, Sinan Güler 2, McCullough 5, Selim Şav

Bahçeşehir Koleji: Jones 7, Smith 16, Hall 4, Bentil 6, Oğuz Savaş 6, Muhammed Mustafa Baygül 7, Solomon 10, Berkay Candan 5, Erkan Yılmaz 5

1. Periyot: 26-17

Devre: 35-39

3. Periyot: 58-51

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka, Bahçeşehir Koleji'ni 68-66 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Darüşşafaka, ilk çeyrek sonunda 9 sayılık üstünlük (26-17) yakaladı.

İyi savunma yapan Bahçeşehir Koleji, ilk yarı sonunda 39-35 ile skoru lehine çevirmeyi başardı.

Hücumda tekrar etkili olan Darüşşafaka, iyisavunma yaptı ve 3. periyodu 58-51 önde kapattı.

Karşılaşmanın son periyodunda büyük bir çekişme yaşandı. Mücadelenin 37. dakikası 62-62 beraberlikle geçilirken, ev sahibi ekip Caupain'in basketleriyle 38. dakikada 66-62 üstünlük yakaladı. Bitime 10 saniye kala 68-66 üstünlük yakalayan ev sahibi ekip, Sinan Güler ile iki faul atışından yararlanamazken, savunma ribaundunu alan Bahçeşehir Koleji hücumu değerlendiremedi. Darüşşafaka karşılaşmayı da 68-66 kazandı.

Darüşşafaka ligdeki beşinci galibiyetini elde ederken, Bahçeşehir Koleji beşinci defa sahadan mağlup ayrıldı.

Alper Altuğ Köselerli, Bahçeşehir Koleji, Sinan Güler, Oğuz Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama 19:30 EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi 19:22 Son Dakika: Türkiye'de 13 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 215 kişi vefat etti, 22 bin 583 yeni vaka tespit edildi Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 18:39 Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti
Muğla'daki köpek balığı görüntülerine uzman yorumu: Denizlerin sağlıklı olduğunu gösteriyor 18:23 Muğla'daki köpek balığı görüntülerine uzman yorumu: Denizlerin sağlıklı olduğunu gösteriyor 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 17:37 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum 15:30 Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş 15:10 Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem 14:59 Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti         
20:22
Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır         
19:24
Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler Bağcılar'da 3 kişinin öldürüldüğü silahlı baskından ilk görüntüler         
18:59
İstanbul'da gol yağmuru var! Fark her geçen dakika artıyor İstanbul'da gol yağmuru var! Fark her geçen dakika artıyor         
18:37
Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs vaka haritasını paylaştı! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 il         
18:07
"İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum         
16:51
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Üstün hizmet madalyalı gazi, tahliye etmesi istenen evinde yaşamını yitirdi Üstün hizmet madalyalı gazi, tahliye etmesi istenen evinde yaşamını yitirdi         
14:03
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu Dolar tüm zamanların rekorunu kırarak 10 lirayı geçti, Yiğit Bulut'un sözleri tekrar gündem oldu         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 20:46:15. #1.13#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement