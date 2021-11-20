Salon: TOFAŞ
Hakemler: Erşan Kartal, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin
Frutti Extra Bursaspor: Freeman 23, Needham 13, Andrews 15, Dudzinski 9, Hayes 8, Akif Egemen Güven 8, Metin Türen 7, Ömer Utku Al 2
Büyükçekmece Basketbol: Crawford 12, Grenee 10, Bruinsma 8, Herun 19, Enes Berkay Taşkıran 7, Kadir Bayram 4, White 17, Deniz Kılıçlı 4, Mustafa Kurtuldum 2
1. Periyot: 16-14
Devre: 41-38
3. Periyot: 68-55
ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol'u 85-83 mağlup etti.
Kaynak: AA
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