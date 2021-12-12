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ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80 - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80

12.12.2021 15:09
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor'u 101-80 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, Frutti Extra Bursaspor'u 101-80 mağlup etti. Bahçeşehir Koleji bu sezon ligde 6. galibiyetini alırken, Bursa ekibinin kazanma hasreti 6 maça çıktı.

Salon: Ülker

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Osman Sinan İşgüder xx, Ali Köseoğlu xx

Bahçeşehir Koleji: Jamal Avery Jones x 2, Langston Avery Hall xx 11, Hasan Emir Gökalp x 9, Samuel Thomas Dekker xxx 21, Richard Solomon xx 12, Hadi Özdemir x, Jamar Desean Smith xx 12, Oğuz Savaş xxx 20, Berkay Candan xx 10, Erkan Yılmaz x 4

Başantrenör: Erhan Ernak

Frutti Extra Bursaspor: Allerik Juwan Freeman xxx 28, Derek Ryan Needham xx 11, Andrew Deland Andrews xx 12, Akif Egemen Güven xx 14, David Dudzinski xx 11, Ömer Utku Al x, Onuralp Bitim x 2, Antony Lejohn Brown x 2, Ayberk Yılmaz x, Yağızhan Selçuk x

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

1. Periyot: 25-21 (Bahçeşehir lehine)

Devre: 49-43 (Bahçeşehir lehine)

3. Periyot: 72-60 (Bahçeşehir lehine) - İSTANBUL

ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80
ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80

Sinan İşgüder, Yener Yılmaz, Hasan Emir, Oğuz Savaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi: Bahçeşehir Koleji: 101 Frutti Extra Bursaspor: 80 - Son Dakika
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