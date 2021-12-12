ING Basketbol Süper Ligi 'nin 12. haftasında Denizli temsilcisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, uzatmaya giden maçta konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 90-85 yendi.

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