SALON: Nilüfer TOFAŞHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Şahin, Umut Özgün ErgünTOFAŞ: Zubcic 9, Berk Uğurlu 11, Cruz 16, Cook 2, Muhsin Yaşar 4, Emre Tanışan, Shepherd 12, Berke Büyüktuncel 2, Yiğit Arslan, Simmons 13PINAR KARŞIYAKA: Yunus Emre Sonsırma 8, Mahir Ağva 3, Taylor 14, Baye 7, Colson 10, Berkan Durmaz 10, Can Korkmaz 11, Tyus 81'İNCİ PERİYOT: 22-17İLK YARI: 43-393'ÜNCÜ PERİYOT: 52-535 FAULLE ÇIKAN: 39.19 Berkan Durmaz (Pınar Karşıyaka)ING Basketbol Süper Ligi'nin 12'inci haftasında Pınar Karşıyaka deplasmanda TOFAŞ'ı 71-69 mağlup etti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Pınar Karşıyaka: 69-71 - Son Dakika Spor