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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

02.01.2022 20:00
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Hüseyin ÇelikGalatasaray Nef: Trimble 27, Purcell 16, Kravish 6, Bost 8, Sadık Emir Kabaca 9, Eray Aydoğan, Okben Ulubay 3, Rıdvan Öncel 3, Ege Arar, Blackshear 16Türk Telekom: Perez 9, Berk Demir 11, Clemmons 9, Gani Erdi Gülaslan 3,...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

Galatasaray Nef: Trimble 27, Purcell 16, Kravish 6, Bost 8, Sadık Emir Kabaca 9, Eray Aydoğan, Okben Ulubay 3, Rıdvan Öncel 3, Ege Arar, Blackshear 16

Türk Telekom: Perez 9, Berk Demir 11, Clemmons 9, Gani Erdi Gülaslan 3, Johnson 18, Zeki Es, Mevlüt Melih Doğan, Burak Gözeneli, Dawkins 9, Dorukhan Engindeniz 9, Can Uğur Öğüt 3

1. Periyot: 18-20

Devre: 44-45

3. Periyot: 69-57

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 15'inci ve ilk yarının son haftasında Galatasaray Nef, sahasında Türk Telekom'u 88-71 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligde 10. galibiyetini elde etti. Başkent temsilcisi ise 10. kez mağlup oldu.

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Yener Yılmaz, Kerem Baki, Aydoğan, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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