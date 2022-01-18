Semt77 Yalovaspor: 69 - Anadolu Efes: 88

SALON: 90. Yıl Spor Salonu
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Can Mavisu, Ali KöseoğluSEMT 77 YALOVASPOR: Jones 10, Williams 8, Lee 13, Mert Celep 8, Luka Rupnik 11, Oğulcan Baykan 2, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 3, Can Altıntığ 12, Muhammed Doğan Şenli 2ANADOLU EFES: Micic 12, Moerman 12, Simon 12, Yiğitcan Saybir 4, Bryant 8, Doğuş Balbay, Ömer Can İlyasoğlu, Erten Gazi 5, Pleiss 23, Buğrahan Tuncer 121'İNCİ PERİYOT : 15-24İLK YARI : 35-503'ÜNCÜ PERİYOT: 52-63
ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. hafta erteleme maçında Semt77 Yalovaspor, konuk ettiği Anadolu Efes'e 88-69 yenildi.
Kaynak: DHA
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