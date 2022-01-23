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Darüşşafaka: 81-65 - Son Dakika

Darüşşafaka: 81-65

23.01.2022 15:19
Darüşşafaka: 81-65

SALON: Nilüfer TofaşHAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Yiğit GönültaşTOFAŞ: Emre Tanışan 0, Tomislav Zubcic 20, Kasey Juwan Shepherd 4, Tyler Ennis Mcintrey 11, Berke Büyüktuncel 0, Berk İbrahim Uğurlu 8, Yiğit Arslan 18, Jeremy Byron Simmons 6, Elgin Rashard Cook 14DARÜŞŞAFAKA: Gabriel...

SALON: Nilüfer Tofaş

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

TOFAŞ: Emre Tanışan 0, Tomislav Zubcic 20, Kasey Juwan Shepherd 4, Tyler Ennis Mcintrey 11, Berke Büyüktuncel 0, Berk İbrahim Uğurlu 8, Yiğit Arslan 18, Jeremy Byron Simmons 6, Elgin Rashard Cook 14DARÜŞŞAFAKA: Gabriel Olaseni 6, Troy Wendel Caupain 14, İsaiah Pineiro 12, Eren Has, Wayne Douglas Mc Cullough 7, Doğuş Özdemiroğlu 15, Bora Yaşar 0, Ege Özçelik 0, Sinan Güler 2, Ragıp Berke Atar 4, Nathan Newman Boothe 51.PERİYOT: 20-20DEVRE: 41-37 Tofaş3.PERİYOT: 54-60 Darüşşafaka5 FAUL ALANLAR: 33.45 Wayne Douglas Mc Cullough, 36.10 Gabriel Olaseni (Darüşşafaka)DİSKALİFİYE: 28.49 Burak Selçuk Ernak (Darüşşafaka/2.teknik faul)

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 18. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Darüşşafaka Basketbol'u 81-65 mağlup ederek, galibiyet serisini 4 maça çıkardı.ING Basketbol Süper Ligi 18. haftasında TOFAŞ, Darüşşafaka Basketbol'u konuk etti. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Mavi Yeşilliler, Tomislav Zubcic'in elinden bulduğu sayılarla 2.30'da 7-3 öne geçti. Skoru 7-7 eşitleyen rakibinin basketlerine Tyler Ennis, Elgin Cook ve Tomislav Zubcic ile karşılık veren Bursa temsilcisi, Kasey Shepherd'ın sayısıyla durumu 20-15 yapsa da ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sonuçlandı.İkinci periyoda 8-0'lık seri ile giren Darüşşafaka, 12.30'da 20-28 öne geçti. Bu seriye Tyler Ennis'in serbest atışları son verirken, Pineiro'nun üçlüğüne yanıt Yiğit Arslan'dan geldi. Yiğit Arslan, Elgin Cook ve Jeremy Simmons'ın basketleri 17. dakikada TOFAŞ'ı 34-33 öne geçirirken, Tomislav Zubcic, Tyler Ennis ve Berk Uğurlu ile skor bulmaya devam eden ev sahibi takım soyunma odasına 41-37 üstünlükle girdi.Üçüncü çeyreğin başında Kasey Shepherd ve Jeremy Simmons'ın basketleriyle üstünlüğü elinde tutmaya çalışan TOFAŞ Basketbol Takımı, 23.30'da 45-46 geriye düştü. Konuk takım, 25. dakika sonunda farkı 9 sayıya (46-55) çıkarırken, Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketi sonrası Tomislav Zubcic ve Elgin Cook ile sayılar bulan TOFAŞ, son çeyreğe 54-60 geride girdi.

Dördüncü periyotta savunma sertliğini artıran TOFAŞ Basketbol Takımı, Tomislav Zubcic'in üçlüğü sonrası Elgin Cook ve Tyler Ennis'in basketleriyle 32. dakikada 61-60 yeniden öne geçti. Kaptığı topları hızlı hücumlarla tamamlayan Mavi Yeşilliler, Berk Uğurlu ve Yiğit Arslan ikilisinin sayılarıyla bitime 4.13 kala farkı çift hanelere çıkardı: 71-61. Yiğit Arslan ve Tyler Ennis'in üçlükleriyle farkı giderek açan Bursa ekibi, Jeremy Simmons ve Tomislav Zubcic'in basketleriyle parkeden 81-65 galip ayrılmayı başardı.


Darüşşafaka: 81-65
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Basketbol Süper Ligi, Hüseyin Çelik, Mehmet Şahin, Berk Uğurlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Darüşşafaka: 81-65 - Son Dakika Spor


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