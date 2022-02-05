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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

05.02.2022 20:08
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Gazanfer BilgeHakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün ErgünBüyükçekmece Basketbol: Enes Berkay Taşkıran 7, Bruinsma 6, Crawford 19, Mükremin Deniz Kılıçlı 6, Miller 15, Kadir Bayram, Yesukan Onar 2, Mustafa Kurtuldum 4, Clyburn 5, Herun 3Darüşşafaka: Caupain 12, Olaseni 22,...

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

Büyükçekmece Basketbol: Enes Berkay Taşkıran 7, Bruinsma 6, Crawford 19, Mükremin Deniz Kılıçlı 6, Miller 15, Kadir Bayram, Yesukan Onar 2, Mustafa Kurtuldum 4, Clyburn 5, Herun 3

Darüşşafaka: Caupain 12, Olaseni 22, Pineiro 13, Doğuş Özdemiroğlu 9, Boothe 9, Eren Has, Bora Yaşar 3, Ege Özçelik, Ragıp Berke Atar 8, McCullough 4, Troy Selim Şav 6, Sinan Güler 6

1. Periyot: 23-24

Devre: 44-42

3. Periyot: 55-71

Darüşşafaka, ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında konuk olduğu Büyükçekmece Basketbol'u 92-67 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Mükremin Deniz Kılıçlı, Kaan Büyükçil, basketbol, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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