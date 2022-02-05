Salon: TOFAŞ
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik
TOFAŞ: Berk Uğurlu 11, Simmons 12, Cook 13, Zubcic 14, Shepherd 7, Ennis 10, Yiğit Arslan 5, Emre Tanışan, Bora Satır, Muhsin Yaşar 6
Bahçeşehir Koleji: Solomon 14, Dekker 15, Smith 10, Kartal Özmızrak 5, Jones 8, Hall 7, Muhammed Mustafa Baygül 15, Oğuz Savaş 6, Berkay Candan 2, Erkan Yılmaz 14
1. Periyot: 13-21
Devre: 33-51
3. Periyot: 56-72
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda TOFAŞ'ı 96-78 mağlup etti.
Kaynak: AA
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