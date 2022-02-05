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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

05.02.2022 22:13
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Sinem TetikTOFAŞ: Berk Uğurlu 11, Simmons 12, Cook 13, Zubcic 14, Shepherd 7, Ennis 10, Yiğit Arslan 5, Emre Tanışan, Bora Satır, Muhsin Yaşar 6Bahçeşehir Koleji: Solomon 14, Dekker 15, Smith 10, Kartal Özmızrak 5, Jones 8, Hall 7,...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik

TOFAŞ: Berk Uğurlu 11, Simmons 12, Cook 13, Zubcic 14, Shepherd 7, Ennis 10, Yiğit Arslan 5, Emre Tanışan, Bora Satır, Muhsin Yaşar 6

Bahçeşehir Koleji: Solomon 14, Dekker 15, Smith 10, Kartal Özmızrak 5, Jones 8, Hall 7, Muhammed Mustafa Baygül 15, Oğuz Savaş 6, Berkay Candan 2, Erkan Yılmaz 14

1. Periyot: 13-21

Devre: 33-51

3. Periyot: 56-72

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda TOFAŞ'ı 96-78 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Fatih Arslanoğlu, Bora Füzesi, Berk Uğurlu, Kerem Baki, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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