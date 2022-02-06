Üye Girişi
ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

06.02.2022 20:33
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Polat ParlakTürk Telekom: Perez 8, Clemmons 20, Gani Erdi Gülaslan 5, Ellis 4, Dawkins 13, Can Uğur Öğüt 10, Samet Geyik 7, Johnson 8, Dorukhan EngindenizAliağa Petkim: Armand 26, Ramirez 17, Thomas 9, Sinan Sağlam, Eray Akyüz, Metehan Akyel...

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Polat Parlak

Türk Telekom: Perez 8, Clemmons 20, Gani Erdi Gülaslan 5, Ellis 4, Dawkins 13, Can Uğur Öğüt 10, Samet Geyik 7, Johnson 8, Dorukhan Engindeniz

Aliağa Petkim: Armand 26, Ramirez 17, Thomas 9, Sinan Sağlam, Eray Akyüz, Metehan Akyel 3, Erol Can Çinko 2, Hakan Sayılı 4, Aldridge 9

1. Periyot: 19-20

Devre: 41-40

3. Periyot: 56-51

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Türk Telekom, sahasında Aliağa Petkim'i 75-70 yendi.

YORUMLAR
500

Basketbol Süper Ligi, Can Uğur Öğüt, Sinan Sağlam, Petkim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
20:22 Ordu'da yürek parçalayan ölüm! Yangında hayatlarını kaybeden minik kardeşler aynı tabuta konuldu
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:36 Davutoğlu sözünde durdu! Bahçeli'nin sözlerine videoyla cevap verdi: Nezaket dili sizi tedirgin etti
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
19:14 Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı
18:59 Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık
18:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
18:34 Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 20:52:17. #1.13#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement