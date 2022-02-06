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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

06.02.2022 22:07
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Şahin, Burak YılmazGalatasaray Nef: Dee Bost 17, Trimble 31, Okben Ulubay 4, Purcell 10, Kravish 21, Canberk Kuş 6, Sadık Emir Kabaca 2, Acar ŞenAnadolu Efes: Larkin 20, Beaubois 14, Micic 28, Moerman 12, Pleiss 7, Simon 14, Buğrahan...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Mehmet Şahin, Burak Yılmaz

Galatasaray Nef: Dee Bost 17, Trimble 31, Okben Ulubay 4, Purcell 10, Kravish 21, Canberk Kuş 6, Sadık Emir Kabaca 2, Acar Şen

Anadolu Efes: Larkin 20, Beaubois 14, Micic 28, Moerman 12, Pleiss 7, Simon 14, Buğrahan Tuncer, Egemen Güven 4, Yiğitcan Saybir 4, Ömer Can İlyasoğlu

1. Periyot: 22-28

Devre: 46-49

3. Periyot: 74-80

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 103-91 yendi.

Ligde bir maç eksiği olan Anadolu Efes, 15. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Nef ise 8. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin'in dış atışlarda kaydettiği basketlerle 4. dakikada 14-7 öne geçti. İki takımın da hızlı hücumlarla skor ürettiği ilk periyodu lacivert-beyazlılar 28-22 önde bitirdi.

İkinci periyotta Galatasaray Nef, Trimble ve Kravish ile sayı üretirken, rakibine Micic, Simon ve Yiğincan Saybir ile karşılık veren Anadolu Efes, soyunma odasına 49-46 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray Nef, Dee Bost ve Trimble'nin basketleriyle 25. dakikada farkı bir sayıya (61-62) indirdi. Beaubois ile üst üste bulduğu üçlüklerle tekrar oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, Micic'in de verdiği katkıyla son çeyreğe 80-74 önde girdi.

Son periyoda etkili mücadelesini taşıyan Anadolu Efes, Micic, Moerman ve Larkin'in basketiyle 36. dakikada farkı 11 sayıya (84-95) çıkardı. Kalan sürede Larkin'in üç sayılık basketleriyle farkı daha da açan Anadolu Efes, salondan 103-91 galip ayrıldı.

Galatasaraylı taraftarlar, Burak Elmas'ı istifaya davet etti

Karşılaşmayı salonda izleyen Galatasaraylı taraftarlar, kulüp başkanı Burak Elmas ve yönetimini istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Burak Elmas istifa", "Yönetim istifa", "Vasıfsız yönetim istemiyoruz" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyona Başkanı Hidayet Türkoğlu aleyhine de tezahürat yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Basketbol Süper Ligi, Mehmet Keseratar, basketbol, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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