Salon: ENKA

Hakemler: Mehmet Keseratar, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş

Aliağa Petkimspor: Browne 29, Perkins 13, Thomas 10, Sinan Sağlam 4, Aldridge 8, Erol Can Çinko 3, Metehan Akyel 2, Eray Akyüz 3, Hakan Sayılı

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 24, Bruinsma 4, Enes Berkay Taşkıran 6, Miller 11, Herun 4, Clyburn 8, Mustafa Kurtuldum 7, Deniz Kılıçlı 10, Kadir Bayram, Yesukan Onar

1. Periyot: 22-12

Devre: 36-35

3. Periyot: 53-55

ING Basketbol Süper Ligi 21. haftasında Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 74-72 yendi.

Büyükçekmece Basketbol bu sonuçla ligde 5. galibiyetini elde ederken, son sıradaki Aliağa Petkimspor ise 18. kez mağlup oldu.