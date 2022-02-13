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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

13.02.2022 17:45
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Ali KöseoğluYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 21, Emircan Koşut 8, Serkan Menteşe, Ali İhsan Paçacı, Altan Erol, German 20, Lomazs 3, Hakan Yapar 16, Thomas Akyazılı, Sestina 8Beşiktaş Icrypex: Lawson 7,...

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Ali Köseoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 21, Emircan Koşut 8, Serkan Menteşe, Ali İhsan Paçacı, Altan Erol, German 20, Lomazs 3, Hakan Yapar 16, Thomas Akyazılı, Sestina 8

Beşiktaş Icrypex: Lawson 7, Jefferson 9, Ercan Osmani 7, Furkan Haltalı 16, Egehan Arna 15, Reaves 1, Siphai 16

1. Periyot: 17-14

Devre: 37-33

3. Periyot: 55-54

5 faulle çıkanlar: 37.05 Lomazs (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 21.01 Furkan Haltalı (Beşiktaş Icrypex)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Yukatel Merkezefendi Basket, sahasında Beşiktaş Icrypex'i 76-71 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Emircan Koşut, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin, Merkezefendi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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