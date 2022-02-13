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ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

13.02.2022 22:31
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ŞahinbeyHakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Burak YılmazGaziantep Basketbol: Peterson 20, İsmail Cem Ulusoy 5, Gulley 34, Orhan Haciyeva, Kaba 6, Robinson 3, Leon Harun Apaydın 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin, DoyleFenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 15, Henry 5, Pierre...

Salon: Şahinbey

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Burak Yılmaz

Gaziantep Basketbol: Peterson 20, İsmail Cem Ulusoy 5, Gulley 34, Orhan Haciyeva, Kaba 6, Robinson 3, Leon Harun Apaydın 2, Ahmet Furkan Özkan, Duşan Aytekin, Doyle

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 15, Henry 5, Pierre 15, Booker 5, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu 12, İsmet Akpınar 10, Metecan Birsen 2, Guduric 14, Tarık Biberovic

1. Periyot: 17-17

Devre: 39-36

3. Periyot: 51-64

ING Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Basketbol'u 70-86 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Furkan Özkan, Cem Ulusoy, basketbol, Leon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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