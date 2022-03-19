Beşiktaş Icrypex: 90-81 - Son Dakika

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

FENERBAHÇE BEKO: de Colo 24, Şehmus Hazer 18, Metecan Birsen, Floyd 5, Booker 10, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 10, Polonara 10, İsmet AkpınarBEŞİKTAŞ ICRYPEX: Kenan Sipahi 23, Jefferson 23, Kerem Kuthan Konan 8, Furkan Haltalı 16, Lawson 5, Reaves 2, Ercan Osmani 2, Yağız Aksu, Whitehead, Egehan Arna 21'İNCİ PERİYOT: 19-19İLK YARI: 51-343'ÜNCÜ PERİYOT: 69-575 FAUL: 39.50 Jefferson ( Beşiktaş Icrypex)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında oynanan derbi maçında, Fenerbahçe Beko kendi sahasında Beşiktaş Icrypex'i 90-81 yendi.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler ligdeki 20'nci galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. Beşiktaş Icrypex ise 11'inci kez parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

- İstanbul