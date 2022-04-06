ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

06.04.2022 22:50
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: 90. Yıl Spor SalonuHakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Ozan Çakar, Musa Kazım ÇetinSemt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan 1, Gallinat 20, Lee 2, Rupnik 19, Muhammed Doğan Şenli 4, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 12, Brown 5, Efe Ergi Tırpancı 6Galatasaray Nef: Trimble 12, Pusica 5, Canberk Kuş...

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Ozan Çakar, Musa Kazım Çetin

Semt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan 1, Gallinat 20, Lee 2, Rupnik 19, Muhammed Doğan Şenli 4, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 12, Brown 5, Efe Ergi Tırpancı 6

Galatasaray Nef: Trimble 12, Pusica 5, Canberk Kuş 2, Okben Ulubay 3, Kravish 6, Dee Bost 10, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Blakcshear 26, Hüseyin Göksenin Köksal 3

1. Periyot: 24-14

Devre: 41-36

3. Periyot: 54-53

YALOVA (A) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta erteleme maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 73-69 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
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Şampiyon Ayvalıkgücü'ne coşkulu karşılama Şampiyon Ayvalıkgücü'ne coşkulu karşılama

Yener Yılmaz, Ozan Çakar, Yalovaspor, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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