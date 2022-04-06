ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: 90. Yıl Spor Salonu
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Ozan Çakar, Musa Kazım Çetin
Semt77 Yalovaspor: Oğulcan Baykan 1, Gallinat 20, Lee 2, Rupnik 19, Muhammed Doğan Şenli 4, İsmail Kerem Gülmez, İlkan Karaman 12, Brown 5, Efe Ergi Tırpancı 6
Galatasaray Nef: Trimble 12, Pusica 5, Canberk Kuş 2, Okben Ulubay 3, Kravish 6, Dee Bost 10, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Blakcshear 26, Hüseyin Göksenin Köksal 3
1. Periyot: 24-14
Devre: 41-36
3. Periyot: 54-53
YALOVA (A) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. hafta erteleme maçında Galatasaray Nef, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 73-69 yendi.
Kaynak: AA
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