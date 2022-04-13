ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Kerem Baki, Tolga Edis
Bahçeşehir Koleji: Hall 16, Berkay Candan 8, Jones, Muhammed Baygül 1, Oğuz Savaş 9, Kartal Özmızrak 16, Dekker 9, Erkan Yılmaz 6, Black 1, Solomon 16
Darüşşafaka: Caupain 9, Doğuş Özdemiroğlu 14, Boothe 12, Pineiro 5, Ragıp Berke Atar 4, McCullough 4, Sinan Güler 5, Olaseni 18, Troy Selim Şav 2, Can Maxim Mutaf
1. Periyot: 20-14
Devre: 38-37
3. Periyot: 61-51
Beş faulle çıkanlar: 35.41 Muhammed Baygül, 38.50 Solomon (Bahçeşehir Koleji), 39.10 Pineiro (Darüşşafaka)
ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka'yı 82-73 mağlup etti.
Kaynak: AA
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