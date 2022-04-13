ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi

13.04.2022 22:43
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Sinem TetikFrutti Extra Bursaspor: Needham 25, Onuralp Bitim 4, Andrews 14, Dudzinski 23, Hayes 6, Metin Türen 6, Mithat Can Özalp, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 6Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 9, M'Baye 19, Colson 15, Taylor 12, Tyus...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Erşan Kartal, Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik

Frutti Extra Bursaspor: Needham 25, Onuralp Bitim 4, Andrews 14, Dudzinski 23, Hayes 6, Metin Türen 6, Mithat Can Özalp, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 6

Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 9, M'Baye 19, Colson 15, Taylor 12, Tyus 8, Mahir Ağva 4, Roll 6, Berkan Durmaz, Can Korkmaz 4, Burak Can Yıldızlı

1. Periyot: 16-29

Devre: 45-48

3. Periyot: 62-60

Beş faulle çıkanlar: 35.29 Taylor (Pınar Karşıyaka), 39.41 Metin Türen (Frutti Extra Bursaspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasından ertelenen maçta Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka'yı 84-77 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
500

Fatih Arslanoğlu, Onuralp Bitim, Erşan Kartal, Needham, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
22:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'e sürpriz yaptı! Askerler şaşkınlığa uğramış
22:27 Film sahnelerini aratmayan kuyumcudaki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı!
22:23 48 yaşındaki adam, ablasına kötü davrandığı gerekçesiyle eniştesini öldürdü!
22:20 Rusya-Ukrayna savaşı için BM Genel Sekreteri Guterres: Ukrayna'da ateşkes şu an mümkün görünmüyor
22:01 "9 aydır elaman bulamıyoruz" diyen esnaf tartışma konusu oldu!
21:46 New York'taki metroya saldıran şahıs yakalandı!
21:25 Aleyna Tilki'den sınırları zorlayan klip tanıtımı geldi!
21:20 Uyuşturucu satıcısı, Yansı Dilan Özçolpan'ın evine giderken yakalandı! Adını O Ses Türkiye ile duyurmuştu
21:02 Turgut Özal'ın oğlu TEK Parti lideri Ahmet Özal: Cumhurbaşkanı adayı olursa Mansur Yavaş'ı destekleriz
20:19 Gültekin Uysal: Kast ettiğim kişiler, 6'lı masa etrafındaki liderler değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 22:54:28. #1.13#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement