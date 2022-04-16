ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi

ING Basketbol Süper Ligi

16.04.2022 22:26
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Özge Şentürk BayraktarTOFAŞ: Ennis 14, Cruz 20, Simmons 10, Cook 10, Zukauskas 8, Emre Tanışan 2, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan, Bora Satır, Muhsin Yaşar 10Fenerbahçe Beko: Henry 16, Pierre 14, Vesely 9, Şehmus Hazer 15, Booker, Metecan Birsen...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

TOFAŞ: Ennis 14, Cruz 20, Simmons 10, Cook 10, Zukauskas 8, Emre Tanışan 2, Berk Uğurlu 4, Yiğit Arslan, Bora Satır, Muhsin Yaşar 10

Fenerbahçe Beko: Henry 16, Pierre 14, Vesely 9, Şehmus Hazer 15, Booker, Metecan Birsen 5, Guduric 20, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düverioğlu 1

1. Periyot: 26-21

Devre: 43-45

3. Periyot: 63-56

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, TOFAŞ'ı deplasmanda 82-78 mağlup etti.

Karşılaşmaya Şehmus Hazer ve Pierre'nin üç sayılık isabetleriyle başlayan Fenerbahçe Beko'ya TOFAŞ, Cruz ve Cook'un üçlükleriyle karşılık verirken, 2. dakika 6-6 eşitlikle geçildi. Cruz, Ennis ve Zukauskas gibi kısa oyuncularıyla set hücumlarını iyi çeviren TOFAŞ, bu çeyrekte rakibinden daha iyi oynadı. İlk periyot ev sahibi ekibin 26-21 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe daha tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Vesely ile Guduric'in sayılarıyla hücumda etkili olup, 14. dakikada skoru lehine çevirdi: 30-32. TOFAŞ, Cook ve Cruz'un skorla sonuçlanan hücumlarıyla 8-0'lık seri yakalayıp 17. dakikada rakibinin direncini kırsa da (38-32) sarı-lacivertliler Şehmus Hazer ve Guduric'le ev sahibi ekibe karşılık verdi. Soyunma odasına Fenerbahçe Beko'nun 45-43 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü çeyrekte iyi savunma yapan TOFAŞ, hücumda da Ennis ve Simmons ile sayılar bularak 24. dakikada öne geçti: 51-49. Ev sahibi ekipte, kısa oyuncuların skor katkısına pota altında da Muhsin Yaşar destek olunca final periyotuna TOFAŞ, 63-56 avantajlı skorla girdi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Guduric, Şehmus Hazer ve Metecan Birsen ile bulduğu sayılarla 9-0'lık seriyle çeyreğe hızlı başlayıp, 33. dakikada tabeladaki durumu lehine (63-65) çevirdi. Karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son dakikalarında Guduric ve Pierre ile 3 sayılık isabetler bulan Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala 5 sayılık fark yakaladı: 75-80. TOFAŞ, Zukauskas ile 3 sayılık isabet bularak bitime 46 saniye kala farkı 2'ye (78-80) indirse de kalan süreyi daha iyi oynayan Fenerbahçe Beko salondan 82-78 galip ayrılmayı bildi.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

YORUMLAR
500
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ING Basketbol Süper Ligi ING Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi, Ziya Özorhon, Bora Füzesi, Berk Uğurlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


Son Dakika
22:12 Seçim kanunundaki değişiklik Millet İttifakı'nı harekete geçirdi! İşte üzerinde çalışılan yeni formüller
21:51 5 gol ilk yarıdan! Borussia Dortmund, sahasında Wolfsburg'u 6-1 yendi
21:49 DEVA Partisi üye olma şartıyla vatandaşlara erzak kolisi dağıttı
21:25 Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi
21:18 Maçı yarıda bırakmak zorunda kaldı! Fenerbahçe'nin yıldızı alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 22:35:14. #1.11#
SON DAKİKA: ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement