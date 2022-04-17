ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

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ING Basketbol Süper Ligi

17.04.2022 20:27
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan SöylemezoğluAliağa Petkimspor: Perkins 10, Armand 22, Sinan Sağlam 2, Aldridge 11, Thomas 12, Eray Akyüz, Doğukan Şanlı 3, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı 3, Denmon 9, Erol Can Çinko 9Semt77 Yalovaspor: Rupnik 20, İsmail Kerem Gülmez...

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Batuhan Söylemezoğlu

Aliağa Petkimspor: Perkins 10, Armand 22, Sinan Sağlam 2, Aldridge 11, Thomas 12, Eray Akyüz, Doğukan Şanlı 3, Nusret Yıldırım, Hakan Sayılı 3, Denmon 9, Erol Can Çinko 9

Semt77 Yalovaspor: Rupnik 20, İsmail Kerem Gülmez 4, Gallinat 22, İlkan Karaman 8, Lee 10, Starks 6, Brown 8, Efe Ergi Tırpancı 2, Mert Celep

1. Periyot: 19-18

Devre: 31-31

3. Periyot: 54-57

5 faulle çıkan: 39.19 Perkins (Aliağa Petkimspor)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde Aliağa Petkimspor, son saniyede bulduğu basketle Semt77 Yalovaspor'u 81-80 mağlup etti.

Bu skorla bitime 2 hafta kala 7 galibiyete ulaşan Aliağa Petkimspor, rakibini galibiyet sayısında yakalayıp sıralamada geride bıraktı.

Thomas'ın 10 sayı bulduğu ilk 5 dakikalık bölümde aradaki farkı 10 sayıya (12-2) yükselten Aliağa Petkimspor'a 10-0'lık seriyle cevap veren konuk ekip, 7. dakika içinde Gallinat'ın 3 sayılık basketiyle beraberliği sağladı: 12-12. Kalan bölümde rakibinin kendisini geçmesine izin vermeyen ev sahibi ekip, periyodu 19-18 üstün bitirdi.

İkinci periyodun başında 21-19 öne geçen konuk ekip, daha etkili olduğu periyotta son 3 dakikaya 29-23 önde girdi. Aliağa Petkimspor'un Perkins ve Erol Can Çinko'nun basketleriyle beraberliği yakaladığı devre 31-31 eşitlikle tamamlandı.

Üçüncü periyodun başında daha etkili olan konuk ekip aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 51-39. Toparlanan Aliağa Petkimspor, farkı azaltsa da Semt77 Yalovaspor son çeyreğe 3 sayı farkla 57-54 önde girdi.

Müsabakanın son 5 dakikasına 68-62 üstün giren Semt77 Yalovaspor karşısında son bölümde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, bitime 55 saniye kala Denmon'ın 3 sayılık basketiyle 76-76 eşitliği yakaladı. Son 7 saniyesine konuk ekibin 80-78 üstünlüğüyle girilen müsabakada Aliağa Petkimspor, Armand'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle rakibini 81-80 yendi.

Sean Armand'ın attığı 3 sayılık basketin ardından büyük sevinç yaşayan taraftarlar, oyun alanına girdi. Taraftarların dışarı çıkarılmasının ardından hakemler pozisyonu tekrar izledi ve basketi geçerli saydı.

Karşılaşmanın son periyodunda tribünlerde kısa süreli bir gerginlik oluştu.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Pınar Karşıyaka son haftalarda yıkıldı Pınar Karşıyaka son haftalarda yıkıldı ING Basketbol Süper Ligi ING Basketbol Süper Ligi

Basketbol Süper Ligi, Zafer Yılmaz, Yalovaspor, Erol Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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