ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

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ING Basketbol Süper Ligi

17.04.2022 22:15
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ayhan ŞahenkHakemler: Mehmet Karabilecen, Çağrı Hekimoğlu, Murat CinerDarüşşafaka: Caupain 3, Doğuş Özdemiroğlu 14, Pineiro 14, Berke Atar 4, Boothe 8, Olaseni 15, McCullough 7, Troy Selim Şav 3, Sinan Güler 5, Can Maxim Mutaf 3, Eren HasYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: German...

Salon: Ayhan Şahenk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Çağrı Hekimoğlu, Murat Ciner

Darüşşafaka: Caupain 3, Doğuş Özdemiroğlu 14, Pineiro 14, Berke Atar 4, Boothe 8, Olaseni 15, McCullough 7, Troy Selim Şav 3, Sinan Güler 5, Can Maxim Mutaf 3, Eren Has

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: German 15, Lomazs 11, Hollowell 14, Upson 12, Hakan Yapar 2, Sestina 4, Emircan Koşut 2, Altan Erol 2, Thomas Akyazılı

1. Periyot: 23-17

Devre: 37-28

3. Periyot: 54-41

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Darüşşafaka, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 76-62 yendi.

Darüşşafaka, yüksek yüzdeyle şut attığı ilk periyodu 23-17 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk 5 dakikasında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. İlk devrede Hollowell'in skorer oyunuyla etkili olan Denizli ekibine Doğuş Özdemiroğlu'nun sayılarıyla cevap veren Darüşşafaka, soyunma odasına 37-28 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte Boothe ve Olaseni ile pota altından sayı bulan ev sahibi takım, farkı çift hanelere taşıyarak final periyoduna 54-41 önde girdi.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in üst üste top kayıpları yaptığı son periyodun başlarında 10-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka, skor üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 76-62 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Olaseni 15, Doğuş Özdemiroğlu ve Pineiro 14'er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Denizli ekibinde German'ın 15 ve Hollowell'in 14 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Darüşşafaka, 19. galibiyetini aldı, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ise 20. yenilgisini yaşadı.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Merkezefendi kurtuluş aşkına Merkezefendi kurtuluş aşkına

Basketbol Süper Ligi, Can Maxim Mutaf, Merkezefendi, Sinan Güler, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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