ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Batuhan Söylemezoğlu
Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Hall 10, Erkan Yılmaz 17, Berkay Candan 22, Oğuz Savaş 3, Kartal Özmızrak 5, Muhammed Baygül 29, Solomon 6, Jones 2, Black 2
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Upson 14, Lomazs 29, Altan Erol, Yiğitcan Turna, Hakan Yapar 8, German 21, Thomas 7, Sestina 16
1. Periyot: 26-16
Devre: 45-46
3. Periyot: 68-66
Normal süre: 90-90
Beş faulle çıkanlar: 37.26 Smith (Bahçeşehir Koleji), 38.19 Thomas, 39.48 Lomazs (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve normal sezonun son haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 90-90 eşitlikle sona eren mücadelenin uzatmalarında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 101-95 yendi.
Kaynak: AA
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