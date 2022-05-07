ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi

07.05.2022 21:30
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞHakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat ParlakFrutti Extra Bursaspor: Holland 27, Needham 12, Onuralp Bitim 12, Hayes 7, Dudzinski 14, Tarık Sezgün, Metin Türen 5, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 8Gaziantep Basketbol: Peterson 19, Luther 11, Gulley 23, Kaba 15, İsmail...

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Polat Parlak

Frutti Extra Bursaspor: Holland 27, Needham 12, Onuralp Bitim 12, Hayes 7, Dudzinski 14, Tarık Sezgün, Metin Türen 5, Birkan Batuk, Ömer Utku Al 8

Gaziantep Basketbol: Peterson 19, Luther 11, Gulley 23, Kaba 15, İsmail Cem Ulusoy 3, Doyle 6, Orhan Haciyeva, Harun Apaydın 5, Ahmet Furkan Özkan

1. Periyot: 21-20

Devre: 39-38

3. Periyot: 62-56

ING Basketbol Süper Ligi'nde 30'uncu ve normal sezonun son haftasında Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol'u 85-82 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi
ING Basketbol Süper Ligi

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Onuralp Bitim, Emin Moğulkoç, basketbol, Needham, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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