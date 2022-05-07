ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Ankara
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Türk Telekom: Perez 22, Gani Erdi Gülaslan 2, Batuhan Acar, Zeki Akant Es 2, Berk Demir, Arda Özdoğan 4, Ellis 5, Dawkins 14, Johnson 7, Dorukhan Engindeniz 9, Can Uğur Öğüt 2
Galatasaray Nef: Dee Bost 11, Canaan 13, N'dour 15, Blackshear 13, Trimble 10, Sadık Emir Kabaca 16, Okben Ulubay, Eray Aydoğan 2, Rıdvan Öncel 9, Ege Tan Yıldızoğlu 2, Hüseyin Göksenin Köksal 6
1. Periyot: 16-23
Devre: 35-43
3. Periyot: 54-76
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Türk Telekom'u 97-67 yendi.
Kaynak: AA
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