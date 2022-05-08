ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final maçlarının programı belli oldu.
Eşleşmelerde iki galibiyete ulaşacak takımların yarı finale yükseleceği play-off çeyrek final maçlarının programı şöyle:
11 Mayıs Çarşamba:
19.30 Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
13 Mayıs Cuma:
19.30 Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
14 Mayıs Cumartesi:
18.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Karataş Şahinbey)
20.30 Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
15 Mayıs Pazar:
18.00 Fenerbahçe Beko- Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
16 Mayıs Pazartesi:
18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.30 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray Nef (Ülker Spor ve Etkinlik)
17 Mayıs Salı:
20.30 Frutti Extra Bursaspor-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)
Kaynak: AA
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