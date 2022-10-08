ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

08.10.2022 17:54
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: BaşakşehirHakemler: Burak Yılmaz, Benhür İrcel, Sezer BorEmlak Konut: Merve Arı 13, Lavender 14, Bahar Çağlar Ökten 6, Gizem Yavuz 5, Walker 21, Melek Selçok 2, Hülya Çoklar Asarcıklı 2, Emel Sığırcı 6, Fields 11, İrem Aleyna Akat 3, Harika Gözde Eldaş 4, Sıla KayaRize Belediyesi:...

Salon: Başakşehir

Hakemler: Burak Yılmaz, Benhür İrcel, Sezer Bor

Emlak Konut: Merve Arı 13, Lavender 14, Bahar Çağlar Ökten 6, Gizem Yavuz 5, Walker 21, Melek Selçok 2, Hülya Çoklar Asarcıklı 2, Emel Sığırcı 6, Fields 11, İrem Aleyna Akat 3, Harika Gözde Eldaş 4, Sıla Kaya

Rize Belediyesi: Hollivay 12, Arzu Asiye Özdemir 13, Sherrill 18, Zohnova 6, Sümeyya Özcan 5, Binnur Gülcan Aydoğmuş 2, Eydina Topçu 2, Şima Nur Yılmaz, Deniz Üstün, Gizem Kazali

1. Periyot: 17-12

Devre: 46-28

3. Periyot: 70-40

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Emlat Konut, Rize Belediyesi'ni 87-58 mağlup etti.

YORUMLAR
500
Burak Yılmaz 'Harap oldum' diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım Burak Yılmaz 'Harap oldum' diyerek itiraf etti: Duştayken çok ağladım
Kaynak: AA

Bahar Çağlar Ökten, Burak Yılmaz, Merve Arı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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