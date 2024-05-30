Roy Keane, Arsenal'e karşı gol kutlaması sırasında saldırıya uğradı - Son Dakika
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Spor

Roy Keane, Arsenal'e karşı gol kutlaması sırasında saldırıya uğradı

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İngiliz eski futbolcu ve yorumcu Roy Keane, eski takımı Arsenal'in yediği gole sevinirken bir taraftar tarafından saldırıya uğradı. Keane'in saldırganın kaçmasını engellemeye çalıştığı iddia edildi. Mahkeme süreci devam ediyor.

30.05.2024 15:27
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İngiliz eski futbolcu ve yorumcu 52 yaşındaki Roy Keane, eski takımı Arsenal'e karşı bir golü kutlarken bir taraftar kendisine kafa atarak saldırdı. Highbury Corner Asliye Mahkemesi'nde, Scott Law'un tuvalete koşarken Sky Sports yorumcusu Keane'e saldırdığı iddia edildi.

Görüntülerde, Keane'in kavga sonrası taraftarın yüzüne dirsek attığı görülüyor. Micah Richards, Law'u sakinleştirmeye çalıştı ve saldırgan olay yerinden kaçtı.

Savunma avukatı Charles Sherrard, Keane'in "sert adam" imajını sürdürmekten gurur duyduğunu ve kariyerindeki ünlü faullerle övündüğünü belirtti. Sherrard, Keane'in Law'a yüzüne vurmak için "gereksiz şiddet" kullandığını öne sürdü.

Keane, tüm iddiaları reddederek, saldırı sırasında ellerinde çanta taşıdığını ve sadece saldırganın kaçmasını engellemeye çalıştığını söyledi. Keane, olay sırasında şokta olduğunu ve iş yerinde böyle bir şey beklemediğini ifade etti.

Mahkeme, eski futbolcuların saldırıdan önce cam bir stüdyoda maç yorumladıklarını duydu. Savcı Simon Jones, Law'un "sert bir kafa darbesi" ile Keane'in göğsüne vurduğunu ve onu geriye ittiğini belirtti.

Law, basit saldırı suçlamasını reddediyor. Dava devam ediyor.

İngiliz futbolcu ve yorumcu Roy Keane, eski takımı Arsenal'in yediği gole sevinince bir taraftar kendisine kafa attı
İngiliz futbolcu ve yorumcu Roy Keane, eski takımı Arsenal'in yediği gole sevinince bir taraftar kendisine kafa attı
İngiliz futbolcu ve yorumcu Roy Keane, eski takımı Arsenal'in yediği gole sevinince bir taraftar kendisine kafa attı
İngiliz futbolcu ve yorumcu Roy Keane, eski takımı Arsenal'in yediği gole sevinince bir taraftar kendisine kafa attı
İngiliz futbolcu ve yorumcu Roy Keane, eski takımı Arsenal'in yediği gole sevinince bir taraftar kendisine kafa attı
İngiliz futbolcu ve yorumcu Roy Keane, eski takımı Arsenal'in yediği gole sevinince bir taraftar kendisine kafa attı
İngiliz futbolcu ve yorumcu Roy Keane, eski takımı Arsenal'in yediği gole sevinince bir taraftar kendisine kafa attı
Roy Keane, Arsenal\'e karşı gol kutlaması sırasında saldırıya uğradı

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Son Dakika Spor Roy Keane, Arsenal'e karşı gol kutlaması sırasında saldırıya uğradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Roy Keane, Arsenal'e karşı gol kutlaması sırasında saldırıya uğradı - Son Dakika
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