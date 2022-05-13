İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı - Son Dakika

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2021-2022 sezonunda Premier Lig'in en iyi futbolcu ve en iyi teknik direktör adayları belli oldu. Listede sürpriz şekilde Cristiano Ronaldo yer almadı.

RONALDO ADAY LİSTESİNDE YOK

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, Liverpool'dan Muhammed Salah ile Trent Alexander-Arnold, Manchester City'den Kevin De Bruyne ile Joao Cancelo, Tottenham'dan Heung-min Son, Arsenal'den Bukayo Saka, West Ham United'dan Jarrod Bowen ve Southampton'tan James Ward-Prowse, sezonun en iyi oyuncusu adayları arasına girdi. Bu sezon 2 kez ayın oyuncusu seçilen Cristiano Ronaldo ise listede kendine yer bulamadı.

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

En iyi teknik direktör kategorisinin adayları olarak, Thomas Frank (Brentford), Pep Guardiola (Manchester City), Eddie Howe (Newcastle United), Jürgen Klopp (Liverpool) ve Patrick Vieira (Crystal Palace) gösterildi.