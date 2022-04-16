İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist Liverpool - Son Dakika
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İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist Liverpool

16.04.2022 19:30
İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist Liverpool

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City'yi 3-2 mağlup eden Liverpool, adını finale yazdırdı.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City'yi 3-2 mağlup eden Liverpool, adını finale yazdırdı.

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren ve geçen hafta sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan iki takım, bu kez İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Müsabakaya hızlı başlayan Liverpool, 9. dakikada Ibrahima Konate, 17 ve 45. dakikalarda Sadio Mane'nin ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci devrede daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 47. dakikada Jack Grealish ve 90+1. dakikada Bernardo Silva'nın golleriyle umutlanmasına rağmen hedeflediği sonuca ulaşamadı. Liverpool, rakibini 3-2 mağlup ederek turnuvada finale yükseldi.

Liverpool'un bu turdaki rakibi, Chelsea ile Crystal Palace arasında yarın TSİ 18.30'da oynanacak yarı final karşılaşmasının ardından belli olacak.

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Manchester, Liverpool, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İngiltere Federasyon Kupası'nda ilk finalist Liverpool - Son Dakika


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