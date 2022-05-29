İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü

İngiltere Championship play-off finalinde Huddersfield ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Wembley'de oynanan finali 1-0 kazanan Nottingham Forest, Premier Lig'e yükseldi.

KASALARINA 170 MİLYON STERLİN KOYDULAR

Nottingham Forest'a galibiyeti 43. dakikada Levi Colwill'in kendi kalesine attığı golle aldı. Bu galibiyetle 23 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Forest, 170 milyon sterlinlik paranın da sahibi oldu.

EFSANE GERİ DÖNDÜ

1924/1925/1926'da üç yıl üst üste First Division (Bugünkü Premier Lig) şampiyonluğu bulunan Nottingham Forest'ın müzesinde 1978 First Division, 1979 ve 1980 Şampiyon Kulüpler şampiyonluğuna ait kupalar da bulunuyor. Bir döneme damga vuran efsane kulübün yeniden Premier Lig'de mücadele edecek olması futbolseverleri oldukça heyecanlandırdı.

STEVE COOPER'DAN TARİHİ BAŞARI

Eylül 2021'de Nottingham Forest, 8 maç sonunda 4 puanla son sıradayken göreve gelen teknik direktör Steve Cooper, tarihi başarının mimarı oldu. İngiliz hoca takımı Championship'in dibinden alıp, 23 yıl sonra Premier Lig'e çıkaran teknik direktör olarak tarihe geçti.